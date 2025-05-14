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Звездный форвард Лилля объявил, что покинет клуб в конце сезона

Франция

Им интересуется Барселона и Интер

Звездный форвард Лилля объявил, что покинет клуб в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный форвард французского "Лилля" Джонатан Дэвид объявил, что покинет клуб по завершении этого сезона. Об этом футболист сообщил в соцсетях, выложив эмоциональное видео, в котором он частоково рассказывает свою историю в клубе.

С июля 25-летний канадский нападающий получит статус свободного агента и сможет самостоятельно выбрать новую команду, к которой он присоединится в следующем сезоне.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Дэвид получил предложение от итальянского топ-клуба.

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Напомним, что Джонатан Дэвид присоединился к "Лиллю" летом 2020 года из "Гента" за 27 млн евро. За это время он забил 109 голов и отдал 30 ассистов в 231 матче за клуб. Его стоимость оценивается в 45 млн евро на сайте Transfermarkt.

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Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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