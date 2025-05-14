Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный форвард Лилля объявил, что покинет клуб в конце сезона
Им интересуется Барселона и Интер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард французского "Лилля" Джонатан Дэвид объявил, что покинет клуб по завершении этого сезона. Об этом футболист сообщил в соцсетях, выложив эмоциональное видео, в котором он частоково рассказывает свою историю в клубе.
С июля 25-летний канадский нападающий получит статус свободного агента и сможет самостоятельно выбрать новую команду, к которой он присоединится в следующем сезоне.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Дэвид получил предложение от итальянского топ-клуба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Джонатан Дэвид присоединился к "Лиллю" летом 2020 года из "Гента" за 27 млн евро. За это время он забил 109 голов и отдал 30 ассистов в 231 матче за клуб. Его стоимость оценивается в 45 млн евро на сайте Transfermarkt.
Популярное сейчас
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Морозюк: Использовал свой потенциал процентов на 30. У нас было поколение сволочей, которое жило в долг, б***ь
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Во Франции рассматривают вариант изменения формата национального чемпионата
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров