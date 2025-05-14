Официально: Защитник Баварии подписал трехлетний контракт с Монако

"Монако" официально объявил о подписании контракта с английским защитником Эриком Дайером, который присоединится к клубу из мюнхенской "Баварии".

Договор вступит в силу 1 июля 2025 года.

Футболист подписал с "красно-белыми" контракт на три сезона, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée d’Eric Dier en provenance du Bayern Munich, à compter du 1er juillet ❤️???? — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) May 14, 2025

Дайер в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.