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Официально: Защитник Баварии подписал трехлетний контракт с Монако

Франция

Дайер в конце сезона покинет Баварию

Официально: Защитник Баварии подписал трехлетний контракт с Монако

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монако" официально объявил о подписании контракта с английским защитником Эриком Дайером, который присоединится к клубу из мюнхенской "Баварии".

Договор вступит в силу 1 июля 2025 года.

Футболист подписал с "красно-белыми" контракт на три сезона, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Дайер в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Мonaco
Опубликовал: Екатерина Власова
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