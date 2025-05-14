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Официально: Защитник Баварии подписал трехлетний контракт с Монако
Дайер в конце сезона покинет Баварию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" официально объявил о подписании контракта с английским защитником Эриком Дайером, который присоединится к клубу из мюнхенской "Баварии".
Договор вступит в силу 1 июля 2025 года.
Футболист подписал с "красно-белыми" контракт на три сезона, который рассчитан до 30 июня 2028 года.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée d’Eric Dier en provenance du Bayern Munich, à compter du 1er juillet ❤️????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) May 14, 2025
Дайер в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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