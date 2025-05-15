Президент Лилля призывает к быстрым действиям по реформированию французского футбола

Французский футбол стоит на пороге радикальных изменений, ведь Французская футбольная федерация (FFF) призвала ликвидировать орган, который сейчас руководит Лигой 1 и Лигой 2 – LFP (Ligue de Football Professionnel). Его должны отменить в пользу новой модели управления, вдохновленной английской Премьер-лигой.

В центре этой реформы – создание коммерческой компании, состоящей из клубов, каждый из которых будет иметь один голос, и будет напрямую подчинена FFF. В отличие от LFP Media, которая отвечала лишь за генерирование прибыли, новая структура также будет заниматься организацией соревнований, перебрав на себя ключевые полномочия LFP.

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Должность избранного президента будет упразднена. Вместо этого повседневную работу будет возглавлять генеральный директор, которого клубы смогут нанимать и увольнять по своему усмотрению. Он будет отчитываться перед советом директоров, а не руководить единолично. Это попытка сделать управление лигой более современным и адаптированным к финансовому кризису, который сейчас охватил французский футбол.

Президент "Лилля" и член комитета FFF по переосмыслению модели французского футбола Оливье Летан дал комментарий для L'Équipe по этому вопросу.

"Сложилась чрезвычайная ситуация, поэтому изменения были необходимы. Но это может занять время, потому что все будет зависеть от политической повестки дня. Между тем мы должны найти решение, чтобы развивать источники дохода, необходимые для конкурентоспособности французских клубов – и даже для выживания некоторых из них. Ситуация критическая, а значит – это прекрасная возможность пересмотреть действующую модель. Очевидно, что мы должны двигаться вперед с амбициозным и предпринимательским видением... Все тяжелые периоды – это шанс изменить систему и решиться принять правильные решения. Давайте смотреть в будущее и строить по-настоящему профессиональную структуру, которой будут управлять с высокой компетентностью. Нужно двигаться вперед – и делать это быстро", – сказал Летан.

FFF уже начала разработку юридических оснований для этой реформы и представит свои аргументы в Сенате Франции в июне. Если процесс будет иметь успех, осенью законопроект будет вынесен на рассмотрение Национальной ассамблеи для окончательного утверждения.