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Атлетико нацелился на арендованного игрока Лиона, который отказался возвращаться в свой клуб
Хочет играть в Европе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" ожидает насыщенное трансферное лето, особенно учитывая неопределенность относительно будущего клуба перед финансовым контролем французского футбола – DNCG. В худшем случае "Лиону" грозит понижение в Лигу 2, и в то же время вполне вероятно, что клуб получит трансферный запрет.
Это ставит под вопрос будущее нескольких ключевых игроков "Лиона". В частности, речь идет об аргентинском плеймейкере Тиаго Альмаде, который присоединился к "Лиону" в январе на правах свободной аренды из "Ботафого", но теперь выглядит маловероятным, что он останется во Франции после лета.
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По данным L'Équipe, Джон Текстер, владелец обоих клубов, планировал, что Альмада ненадолго вернется в "Ботафого", чтобы принять участие в Клубном Чемпионате мира-2025, где сыграет бразильская команда. Однако сам игрок, по сообщениям, категорически против такой идеи. Альмада хочет остаться в Европе, где он начал возвращать игровой ритм и привлек к себе внимание после ухода из МЛС.
Поскольку "Лион" пока имеет трансферный запрет, клуб не может договориться о полноценном контракте – тем более, что соглашение с "Ботафого" изначально не предусматривало опцию выкупа. Это открывает путь для мадридского "Атлетико", который давно следит за игроком и сейчас ищет креативного полузащитника в рамках подготовки к жизни после ухода лидера команды Коке.
Добавим, что в этом сезоне на счету Альмады 2 гола и 4 ассиста в 19 матчах за "Лион" во всех турнирах
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