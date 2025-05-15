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ПСЖ определил трансфер лучшего бомбардира Лиги чемпионов приоритетной целью на лето

Франция

Он настоящая голевая машина

ПСЖ определил трансфер лучшего бомбардира Лиги чемпионов приоритетной целью на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать летом лучшего бомбардира Лиги чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает авторитетное издание BILD, руководство парижан заинтересовано в подписании Серу Гирасси из дортмундской "Боруссии", который находится в непревзойденной форме. Наставник "ПСЖ" Луис Энрике является большим поклонником 29-летнего гвинейца, который должен стать заменой Рандаля Коло Муани, которого французский клуб собирается продать.

Отмечается, что Гирасси может покинуть "Боруссию Д" в том случае, если команде не удастся выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон. В его контракте есть сумма отступных в размере 70 миллионов евро.

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В этом сезоне Серу Гирасси забил 33 гола и отдал 9 ассистов в 44 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Серу Гирасси Пари Сен-Жермен
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Источник:
BILD
Опубликовал: Андрей Журба
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