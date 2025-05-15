Тренер Лиона подтвердил, что легендарный игрок покинет команду летом

Главный тренер французского "Лиона" Паулу Фонсека подтвердил, что Александр Ляказетт, который является капитаном команды, проведет свой последний матч за клуб в последнем туре Лиги 1 против "Анже".

"Я сегодня разговаривал с Алексом. Это правда, этот матч будет последним в его карьере здесь. Однако это будет дополнительной мотивацией для команды, чтобы хорошо попрощаться со своим одноклубником.

Он сделал замечательные вещи для этого клуба. Он замечательный профессионал, мне понравилось с ним работать. Мы должны сыграть для него замечательную игру, он заслуживает хорошего выступления от команды".