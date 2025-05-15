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Тренер Лиона подтвердил, что легендарный игрок покинет команду летом
Нападающий проведет свой последний матч за родную команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер французского "Лиона" Паулу Фонсека подтвердил, что Александр Ляказетт, который является капитаном команды, проведет свой последний матч за клуб в последнем туре Лиги 1 против "Анже".
"Я сегодня разговаривал с Алексом. Это правда, этот матч будет последним в его карьере здесь. Однако это будет дополнительной мотивацией для команды, чтобы хорошо попрощаться со своим одноклубником.
Он сделал замечательные вещи для этого клуба. Он замечательный профессионал, мне понравилось с ним работать. Мы должны сыграть для него замечательную игру, он заслуживает хорошего выступления от команды".
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Подчеркнем, что 33-летний Александр Ляказетт забил 199 голов и отдал 55 ассистов в 390 матчах за "Лион" во всех турнирах. Пока неизвестно, где продолжит свою карьеру французский нападающий.
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