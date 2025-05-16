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Французский топ-клуб хочет подписать ключевого игрока Боруссии Д

Франция

Представители команд уже провели переговоры

Французский топ-клуб хочет подписать ключевого игрока Боруссии Д

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Марсель" хочет подписать ключевого игрока дортмундской "Боруссии".

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "провансальцев" стремится усилить защиту команды во время летнего трансферного окна, поскольку они заинтересованы в подписании Рами Бенсебаини. Представители обоих клубов уже провели переговоры по трансферу 30-летнего алжирского левого защитника, который может сыграть в центре обороны.

Напомним, что "шмели" подписали Рами Бенсебаини летом 2023 года на правах свободного агента. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Рами Бенсебаини провел 43 матча за "Боруссию Д" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 7 ассистов. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Марсель Рами Бенсебаини
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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