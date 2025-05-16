Бывший защитник ПСЖ рассказал о завершении своей истории с клубом

В разговоре с Le Parisien Левен Курзава поделился мыслями о последних месяцах своей карьеры, в частности о сложном прощании с "ПСЖ".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом сезоне он оставался одним из немногих игроков эпохи Ибрагимовича, но после девяти лет во французской столице 32-летний Курзава решил полностью изменить жизнь: он перебрался в португальскую "Боавишту" в надежде найти там покой. Он также высказался о ярлыке "плохого парня", который за ним закрепился с момента перехода в "ПСЖ" в 2015 году – по его мнению, несправедливо.

"Мне было больно слышать эти комментарии, что мол, я больше интересуюсь деньгами, чем футболом. Но эти люди не могут читать мои мысли. Если они считают, что я был счастлив, просто получая зарплату - это неправда. Я хочу сказать этим людям: меня интересует футбол. Перейдя в "Боавишту", я не искал финансовой выгоды. Я просто хотел снова играть. Да, есть определенный образ, возможно, связанный с моей активностью в соцсетях, который мне приписывали еще с молодости. Но со временем я вырос, изменился. Это также часть цены, которую платишь, когда подписываешь контракт с "ПСЖ" – клубом с огромным вниманием к себе. Я знаю, какое представление имеют обо мне. Но оно ошибочно. Я никогда не был плохим парнем. И никогда им не стану", – сказал Курзава.

Добавим, что Курзава провел 154 матча за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 23 ассиста.