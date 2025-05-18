Франция
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Перспективный тренер покидает клуб французской Лиги 1
Выходец "футбольного менеджера"
Aurélien Laudy Photo
Бельгийский тренер, который по происхождению англичанин, больше не будет работать в середняке одного из лучших европейских чемпионатов.
Уилл Стилл покидает французский "Ланс" — как сообщает Фабрицио Романо, решение уже принято.
32-летний тренер возвращается в Англию по личным обстоятельствам, и пока неизвестно, продолжит ли Стилл тренерскую карьеру в ближайшее время.
Кроме "Ланса", в карьере Вилла Стилла были "Реймс", а также бельгийские клубы - "Стандард", "Берсхот", "Сент-Трюйден".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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