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Перспективный тренер покидает клуб французской Лиги 1

Франция

Выходец "футбольного менеджера"

Перспективный тренер покидает клуб французской Лиги 1

Aurélien Laudy Photo

Новина українською

Бельгийский тренер, который по происхождению англичанин, больше не будет работать в середняке одного из лучших европейских чемпионатов.

Уилл Стилл покидает французский "Ланс" — как сообщает Фабрицио Романо, решение уже принято.

32-летний тренер возвращается в Англию по личным обстоятельствам, и пока неизвестно, продолжит ли Стилл тренерскую карьеру в ближайшее время.

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Кроме "Ланса", в карьере Вилла Стилла были "Реймс", а также бельгийские клубы - "Стандард", "Берсхот", "Сент-Трюйден".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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