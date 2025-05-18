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Камбек с дублем Кварацхелии. ПСЖ – Осер 3:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионская точка
Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном туре Лиги 1 чемпион страны ПСЖ принимал дома "Осер". Обе команды уже решили свои турнирные задачи, поэтому матч носил больше товарищеский характер. Андердог встречи выиграл первый тайм, но после перерыва все перевернулось с ног на голову. В частности, дубль оформил Хвича Кварацхелия.
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Для "Осера" сезон уже завершен. "Пари Сен-Жермен" еще 24 мая проведет финал Кубка Франции с "Реймсом", а 31 мая - решающий матч в Лиге чемпионов против "Интера".
ПСЖ – Осер 3:1
Голы: Кварацхелия 59, 88, Маркиньос 67 – Синайоко 30
Нереализованный пенальти: Г. Рамуш 80
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