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Три результативных действия от Гринвуда. Марсель – Ренн 4:2. Видео голов и обзор матча
И это еще он пенальти не реализовал
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном матче чемпионата "Марсель" все еще боролся за второе место, в то же время "Ренну" уже ничего не нужно было. Хоть и гости первыми забили, но еще до перерыва пропустили трижды. И это еще Гринвуд одно пенальти не забил. Однако все равно оформил два гола и ассист. После перерыва команды обменялись результативными ударами. В итоге коллектив Де Дзерби одержал четвертую победу в пяти матчах и завоевал серебряные награды чемпионата.
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"Марсель" – "Ренн" 4:2
Голы: Гринвуд 21 (пен.), 45+1, Рабио 38, 90+2 – Коне 14, Андрес Гомес 77
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