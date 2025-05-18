Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дембеле или Гринвуд? Определился лучший бомбардир сезона во французской Лиге 1
Борьба шла до последнего матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 17 мая, во французской Лиге 1 был проведён последний тур чемпионата. Именно в нем определялся лучший бомбардир сезона 2024/25.
Нападающему Марселя Мейсону Гринвуду нужно было забить минимум трижды, чтобы обогнать Усмана Дембеле. Англичанин отличился дублем за первый тайм матча против "Ренна", а также не забил пенальти.
Дембеле провел 74 минуты против "Осера", но голами не отличился. В конце концов его предыдущих достижений хватило для завоевания Золотой бутсы Лиги 1.
Mesdames, Messieurs, le meilleur buteur de @Ligue1 : Ousmane Dembélé ????⚽️ pic.twitter.com/oqhWP45MCe— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 17, 2025
В активе нападающего ПСЖ 21 гол и шесть результативных передач. Лишь однажды он отличился с пенальти. В общей сложности на поле Дембеле провел 1731 минуту.
У Гринвуда также 21 точный удар, однако по дополнительным показателям он уступает Усману: семь голов с пенальти, четыре ассиста и 2806 минут на поле.
Дембеле впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата. Отметим, что в прошлом сезоне он забил три гола в Лиге 1 за ПСЖ. Самым большим его показателем был розыгрыш первенства Франции 2015/16 – тогда нападающий 12 раз отличился в составе "Ренна".
Популярное сейчас
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Лига 1. Уверенный финиш Ниццы, везение Фонсеки и чудесное спасение Гавра
- Официально: Защитник Баварии подписал трехлетний контракт с Монако
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане