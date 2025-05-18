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Дембеле или Гринвуд? Определился лучший бомбардир сезона во французской Лиге 1

Франция

Борьба шла до последнего матча

Дембеле или Гринвуд? Определился лучший бомбардир сезона во французской Лиге 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 17 мая, во французской Лиге 1 был проведён последний тур чемпионата. Именно в нем определялся лучший бомбардир сезона 2024/25.

Нападающему Марселя Мейсону Гринвуду нужно было забить минимум трижды, чтобы обогнать Усмана Дембеле. Англичанин отличился дублем за первый тайм матча против "Ренна", а также не забил пенальти.

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Дембеле провел 74 минуты против "Осера", но голами не отличился. В конце концов его предыдущих достижений хватило для завоевания Золотой бутсы Лиги 1.

В активе нападающего ПСЖ 21 гол и шесть результативных передач. Лишь однажды он отличился с пенальти. В общей сложности на поле Дембеле провел 1731 минуту.

У Гринвуда также 21 точный удар, однако по дополнительным показателям он уступает Усману: семь голов с пенальти, четыре ассиста и 2806 минут на поле.

Дембеле впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата. Отметим, что в прошлом сезоне он забил три гола в Лиге 1 за ПСЖ. Самым большим его показателем был розыгрыш первенства Франции 2015/16 – тогда нападающий 12 раз отличился в составе "Ренна".

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Источник:
Ліга 1
Опубликовал: Максим Кучер
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