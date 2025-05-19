  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб

Франция

Заинтересованы в его услугах

Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ланс" ищет нового главного тренера после того, как Уилл Стилл объявил, что покидает клуб по личным причинам. Его уход произошел лишь спустя год после назначения, и, как сообщается, тренер хочет вернуться в Англию. Он имеет варианты трудоустройства в английском Чемпионшипе.

Читайте такжеПерспективный тренер покидает клуб французской Лиги 1

Но уже появилось и имя потенциального кандидата на замену Стилла – Пьер Саж. Француз остался без работы после того, как в начале года был уволен с поста главного тренера "Лиона". По данным L'Équipe, руководство "Ланса" рассматривает Сажа как одного из претендентов на должность. Однако не только этот клуб претендует на специалиста – бывшего тренера "Лиона" также связывают с потенциальным назначением в "Нант".

Добавим, что "Ланс" завершил сезон на 8 месте в турнирной таблице Лиги 1.

По теме
yellow-arrow
Лилль расстался с семью игроками. Среди них - лучший бомбардир и экс-защитник Барселоны
yellow-arrow
Дембеле или Гринвуд? Определился лучший бомбардир сезона во французской Лиге 1
yellow-arrow
Три результативных действия от Гринвуда. Марсель – Ренн 4:2. Видео голов и обзор матча
Лион Нант Ланс Пьер Саж
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости