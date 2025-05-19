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Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб
Заинтересованы в его услугах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ланс" ищет нового главного тренера после того, как Уилл Стилл объявил, что покидает клуб по личным причинам. Его уход произошел лишь спустя год после назначения, и, как сообщается, тренер хочет вернуться в Англию. Он имеет варианты трудоустройства в английском Чемпионшипе.
Но уже появилось и имя потенциального кандидата на замену Стилла – Пьер Саж. Француз остался без работы после того, как в начале года был уволен с поста главного тренера "Лиона". По данным L'Équipe, руководство "Ланса" рассматривает Сажа как одного из претендентов на должность. Однако не только этот клуб претендует на специалиста – бывшего тренера "Лиона" также связывают с потенциальным назначением в "Нант".
Добавим, что "Ланс" завершил сезон на 8 месте в турнирной таблице Лиги 1.
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