Лилль расстался с семью игроками. Среди них - лучший бомбардир и экс-защитник Барселоны

"Лилль" официально объявил об уходе семи футболистов, с которыми у клуба истекли контракты.

В их число вошли: голкипер Вито Манноне, защитник Самюэль Умтити, полузащитники Реми Кабелла, Эйнджел Гомес и Митчел Баккер, а также нападающие Чуба Акпом и Джонатан Дэвид.

Стоит отметить, что Дэвид является третьим бомбардиром в истории "Лилля". За пять сезонов в составе "догов" канадец забил 109 голов в 231 матче.

По итогам сезона чемпионата Франции "Лилль" занял пятое место.