  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лилль расстался с семью игроками. Среди них - лучший бомбардир и экс-защитник Барселоны

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лилль расстался с семью игроками. Среди них - лучший бомбардир и экс-защитник Барселоны

Франция
Обновлено

Кадровая революция

Лилль расстался с семью игроками. Среди них - лучший бомбардир и экс-защитник Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лилль" официально объявил об уходе семи футболистов, с которыми у клуба истекли контракты.

В их число вошли: голкипер Вито Манноне, защитник Самюэль Умтити, полузащитники Реми Кабелла, Эйнджел Гомес и Митчел Баккер, а также нападающие Чуба Акпом и Джонатан Дэвид.

Стоит отметить, что Дэвид является третьим бомбардиром в истории "Лилля". За пять сезонов в составе "догов" канадец забил 109 голов в 231 матче.

По итогам сезона чемпионата Франции "Лилль" занял пятое место.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб
yellow-arrow
Дембеле или Гринвуд? Определился лучший бомбардир сезона во французской Лиге 1
yellow-arrow
Три результативных действия от Гринвуда. Марсель – Ренн 4:2. Видео голов и обзор матча
Лига 1 Вито Манноне контракт Реми Кабелла Лилль Самюэль Умтити Джонатан Дэвид Митчел Баккер Эйнджел Гомес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
LOSC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости