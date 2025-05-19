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Лилль расстался с семью игроками. Среди них - лучший бомбардир и экс-защитник Барселоны
Кадровая революция
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" официально объявил об уходе семи футболистов, с которыми у клуба истекли контракты.
В их число вошли: голкипер Вито Манноне, защитник Самюэль Умтити, полузащитники Реми Кабелла, Эйнджел Гомес и Митчел Баккер, а также нападающие Чуба Акпом и Джонатан Дэвид.
Стоит отметить, что Дэвид является третьим бомбардиром в истории "Лилля". За пять сезонов в составе "догов" канадец забил 109 голов в 231 матче.
По итогам сезона чемпионата Франции "Лилль" занял пятое место.
Thank you, Jona' ???????????? pic.twitter.com/4TV3vyXYKA— LOSC (@LOSC_EN) May 18, 2025
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