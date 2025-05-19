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Президент Марселя - о кризисе телевизионных прав во французском футболе: Вы теряете доверие

Франция

Лонгория отметил несоответствие операционных расходов LFP и доходов от телевизионных прав

Президент Марселя - о кризисе телевизионных прав во французском футболе: Вы теряете доверие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Марселя" Пабло Лонгория раскритиковал текущий кризис телевизионных прав, который серьезно ударил по французскому футболу:

"Это огромный провал - иметь четырех трансляторов с тех пор, как я во Франции. Я думаю, что проблема французского футбола - это недостаток уверенности, и то, что мы отдалились от болельщиков. Болельщики считают нас некомпетентными. Как вы можете просить 40 фунтов в месяц и при этом подписываться на BeIN Sport? Честно говоря, нужно уважать людей. Все принимали краткосрочные решения, и вы теряете доверие.

У нас операционные расходы LFP превысят сумму телевизионных прав, что означает, что мы полностью оторваны от реальности. Всем нужно перестать жить в параллельной реальности".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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