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Уходит из клуба вслед за капитаном? Звездный хавбек Лиона попрощался с клубом в соцсетях
Кажется, что его намек все поняли правильно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный полузащитник "Лиона" Райан Шерки попрощался с родным клубом в соцсетях, выложив эмоциональное видео.
Ранее 21-летний француз заявлял о том, что он достиг нового уровня в этом сезоне, но не знает, покинет ли команду.
"Я не знаю, был ли это мой последний матч за "Лион". Я лишь могу сказать, что отдал все для этого клуба. Я не уходил, когда другие покидали клуб. Я никогда не забуду "Лион". Это будет очень эмоциональный момент для меня. Я хочу поблагодарить фанатов за их поддержку в течение этого сезона. Они всегда были рядом с нами".
Merci ❤️???? pic.twitter.com/3f3BFGQe0j— Rayan Cherki (@rayan_cherki) May 19, 2025
Также похожее видео в соцсетях выложил и официальный аккаунт "Лиона", намекая на то, что Шерки покинет клуб.
???? @rayan_cherki c’est les émotions pic.twitter.com/HZBjis1lzU— Olympique Lyonnais (@OL) May 19, 2025
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В этом сезоне Райан Шерки отметился 12 голами и 20 ассистами в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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