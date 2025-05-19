Уходит из клуба вслед за капитаном? Звездный хавбек Лиона попрощался с клубом в соцсетях

Звездный полузащитник "Лиона" Райан Шерки попрощался с родным клубом в соцсетях, выложив эмоциональное видео.

Ранее 21-летний француз заявлял о том, что он достиг нового уровня в этом сезоне, но не знает, покинет ли команду.

"Я не знаю, был ли это мой последний матч за "Лион". Я лишь могу сказать, что отдал все для этого клуба. Я не уходил, когда другие покидали клуб. Я никогда не забуду "Лион". Это будет очень эмоциональный момент для меня. Я хочу поблагодарить фанатов за их поддержку в течение этого сезона. Они всегда были рядом с нами".

Также похожее видео в соцсетях выложил и официальный аккаунт "Лиона", намекая на то, что Шерки покинет клуб.

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В этом сезоне Райан Шерки отметился 12 голами и 20 ассистами в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.