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Опытный хавбек Лилля летом покинет команду - СМИ

Франция

Будущее Гомеша пока неизвестно

Опытный хавбек Лилля летом покинет команду - СМИ

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Центральный полузащитник "Лилля" Андре Гомеш покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, 31-летний португальский футболист не будет продлевать свой контракт с французским клубом, который истекает 30 июня 2026 года.

Гомеш в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол.

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Андре Гомеш Лилль
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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