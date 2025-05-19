Опытный хавбек Лилля летом покинет команду - СМИ

Центральный полузащитник "Лилля" Андре Гомеш покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, 31-летний португальский футболист не будет продлевать свой контракт с французским клубом, который истекает 30 июня 2026 года.

Гомеш в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол.