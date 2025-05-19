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Опытный хавбек Лилля летом покинет команду - СМИ
Будущее Гомеша пока неизвестно
Центральный полузащитник "Лилля" Андре Гомеш покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщил Николо Скира.
По информации источника, 31-летний португальский футболист не будет продлевать свой контракт с французским клубом, который истекает 30 июня 2026 года.
Гомеш в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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