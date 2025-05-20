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Лидер Марселя намекнул на возможный уход из команды
Надо обсудить этот вопрос
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Адриен Рабьо помог "Марселю" финишировать вторым в Лиге 1, обеспечив команде место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона 2022/23. Однако после победы над "Ренном" со счетом 4:2 француз заявил следующее.
"Лига чемпионов на "Велодроме"? Это будет великолепно. Но лично я не хочу забегать вперед относительно следующего сезона. У нас еще будет момент, чтобы сесть и обсудить все с президентом, со спортивным директором", – сказал Рабьо.
Француз присоединился к "Марселю" из "Ювентуса" в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Тогда сообщалось, что между игроком и клубом существует джентльменское соглашение, по которому "Марсель" обязуется принять предложение в размере 10 миллионов евро за трансфер Рабьо.
Добавим, что в этом сезоне на счету Рабьо 10 голов и 6 ассистов в 31 матче за "Марсель" во всех турнирах.
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