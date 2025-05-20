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Генеральный директор Монако рассказал о целях на следующий сезон

Франция

Амбиции относительно Лиги чемпионов

Генеральный директор Монако рассказал о целях на следующий сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монако" второй раз подряд гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне "монегаски" дошли до раунда плей-офф, где уступили "Бенфике". Теперь генеральный директор клуба Тиаго Скуро выразил желание достичь большего.

"Это успешный сезон, но в то же время и сезон, в котором мы могли достичь большего. По моему мнению, мы могли пройти дальше в Лиге чемпионов. То, что мы сделали за последние два года, было достаточно, чтобы достичь наших целей, но я хочу, чтобы мы продвигались дальше, у меня есть амбиция пройти дальше в Лиге чемпионов – это одна из наших главных целей", – сказал Скуро.

Несмотря на поражение 0:4 от "Ланса" в последнем туре Лиги 1, "Монако" завершил чемпионат на 3 месте в турнирной таблице.

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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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