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Генеральный директор Монако рассказал о целях на следующий сезон
Амбиции относительно Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" второй раз подряд гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне "монегаски" дошли до раунда плей-офф, где уступили "Бенфике". Теперь генеральный директор клуба Тиаго Скуро выразил желание достичь большего.
"Это успешный сезон, но в то же время и сезон, в котором мы могли достичь большего. По моему мнению, мы могли пройти дальше в Лиге чемпионов. То, что мы сделали за последние два года, было достаточно, чтобы достичь наших целей, но я хочу, чтобы мы продвигались дальше, у меня есть амбиция пройти дальше в Лиге чемпионов – это одна из наших главных целей", – сказал Скуро.
Несмотря на поражение 0:4 от "Ланса" в последнем туре Лиги 1, "Монако" завершил чемпионат на 3 месте в турнирной таблице.
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