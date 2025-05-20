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Спортивный директор Марселя подтвердил интерес к звезде Аль-Насра

Франция

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Спортивный директор Марселя подтвердил интерес к звезде Аль-Насра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После гарантирования участия в Лиге чемпионов на следующий сезон "Марсель" планирует провести серьезную трансферную кампанию этим летом. Спортивный директор клуба Мехди Бенатия подтвердил, что в сферу интересов "Марселя" входят защитник "Ланса" Факундо Медина и игрок "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт.

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Поскольку "Ланс" до сих пор вынужден продавать футболистов, чтобы сбалансировать финансовую ситуацию, Медина, похоже, станет очередным игроком, который покинет команду. О заинтересованности "Марселя" говорили давно, но теперь она подтверждена лично Бенатией в эфире шоу Rothen s'enflamme на RMC Sport.

"Нам нравится его профиль. Он дал слово остаться в "Лансе" до конца сезона. У него есть качество и характер, чтобы играть здесь.

Что касается Ляпорта, то он замечательный человек. Он хотел уйти еще в январе и сейчас близок к расторжению контракта со своим клубом. Это тоже один из профилей, которые мы рассматриваем", – сказал Бенатия.

Добавим, что "Марсель" завершил сезон на втором месте в турнирной таблице Лиги 1 с 65 очками.

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Источник:
Rothen senflamme
Опубликовал: Алексей Полищук
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