Спортивный директор Марселя о вингере клуба: Нет никакого желания расставаться с игроком, который провел такой сезон

Спортивный директор "Марселя" рассказал о ситуации с вингером клуба.

Мехди Бенатиа отметил вклад Гринвуда в команде и сказал, что трудно сохранить лучшего игрока в команде, особенно когда за него предлагают хорошую сумму.

"Сегодня, за исключением "ПСЖ", во Франции, учитывая все, что происходит с телевизионными правами и т. д., ни один клуб не может сказать, что игрок не подлежит трансферу

Если завтра клубу предложат 100 миллионов на Мейсона Гринвуда, что мы будем делать? Нет никакого желания расставаться с игроком, который провел такой сезон.

Это игрок, который стал лучшим игроком чемпионата. Если взять Усмана Дембеле, который для меня является топ-игроком с невероятным сезоном, который, возможно, заслуживает "Золотой мяч", то он забил столько же голов, сколько и он.

По-моему, он даже не входит в команду года Лиги 1. Можно подумать, он играл в другой лиге", - заявил Бенатиа.