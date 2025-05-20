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Спортивный директор Марселя о вингере клуба: Нет никакого желания расставаться с игроком, который провел такой сезон
Но таковы реалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Марселя" рассказал о ситуации с вингером клуба.
Мехди Бенатиа отметил вклад Гринвуда в команде и сказал, что трудно сохранить лучшего игрока в команде, особенно когда за него предлагают хорошую сумму.
"Сегодня, за исключением "ПСЖ", во Франции, учитывая все, что происходит с телевизионными правами и т. д., ни один клуб не может сказать, что игрок не подлежит трансферу
Если завтра клубу предложат 100 миллионов на Мейсона Гринвуда, что мы будем делать? Нет никакого желания расставаться с игроком, который провел такой сезон.
Это игрок, который стал лучшим игроком чемпионата. Если взять Усмана Дембеле, который для меня является топ-игроком с невероятным сезоном, который, возможно, заслуживает "Золотой мяч", то он забил столько же голов, сколько и он.
По-моему, он даже не входит в команду года Лиги 1. Можно подумать, он играл в другой лиге", - заявил Бенатиа.
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В этом сезоне Мейсон Гринвуд сыграл в 36-ти матчах "Марселя" во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 6 голевых передач.
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