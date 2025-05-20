Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нант уволил главного тренера команды
Официально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Нант" объявил об увольнении главного тренера команды Антуана Комбуаре. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Это решение было принято после завершения сезона, в котором "Нант" занял 13-е место в чемпионате Франции, набрав 36 очков.
Для 61-летнего Комбуаре это был второй приход к рулю "Нанта". Он руководил командой с 17 марта 2024 года, а также ранее - с 2021 по 2023 год.
Le FC Nantes annonce la fin de sa collaboration avec Antoine Kombouaré, entraîneur de l’équipe professionnelle.— FC Nantes (@FCNantes) May 20, 2025
Le Club remercie sincèrement Antoine Kombouaré ainsi que l’ensemble de son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. pic.twitter.com/3yJIFEHgml
Популярное сейчас
- Шахтер договорился о назначении нового тренера команды - СМИ
- Динамо определилось с будущим Караваева
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Перспективный тренер покидает клуб французской Лиги 1
- Без хэппи-энда уже в седьмой раз: сестра Неймара рассталась со звёздным футболистом
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы