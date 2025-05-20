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Нант уволил главного тренера команды

Франция

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Нант уволил главного тренера команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Нант" объявил об увольнении главного тренера команды Антуана Комбуаре. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Это решение было принято после завершения сезона, в котором "Нант" занял 13-е место в чемпионате Франции, набрав 36 очков.

Для 61-летнего Комбуаре это был второй приход к рулю "Нанта". Он руководил командой с 17 марта 2024 года, а также ранее - с 2021 по 2023 год.

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Антуан Комбуаре Нант
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Источник:
Нант
Опубликовал: Екатерина Власова
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