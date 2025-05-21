Ряд клубов претендует на подписание талантливого воспитанника Монако 

После завершения сезона главным вопросом для "Монако" остается будущее Магнеса Аклиуша, ценнейшего актива клуба и игрока, который чаще всего фигурирует в слухах о трансфере. Несмотря на готовность "Монако" отпустить воспитанника клуба этим летом, это будет непростой и дорогой трансфер. Одним из клубов, которые могут позволить себе подписание француза, является "ПСЖ".

"Монако" оценивает игрока в 60 миллионов евро, однако, по данным L'Équipe, парижане готовы заплатить лишь 50 миллионов. И хотя сам футболист не против перейти в "ПСЖ", сделка пока находится в подвешенном состоянии. Движение в переговорах возможно только после финала Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" встретится с "Интером".

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Кроме того, в гонке за Аклиуша есть и другие клубы. "Манчестер Сити" уже давно следит за игроком, однако сейчас, похоже, переключился на другие варианты. По информации L'Équipe, "Ливерпуль" также выходил на контакт по трансферу, но пока просит времени и терпения. Единственным клубом, который уже сделал конкретные шаги в направлении трансфера, остается "Ноттингем Форест". Но недавно переговоры с "Монако" также начал "Тоттенхэм".

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 7 голов и 12 ассистов в 43-х матчах за "Монако" во всех турнирах.