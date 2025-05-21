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Монако не будет продлевать контракт со своим нападающим
Хотя игрок хотел бы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее 28-летнего Бриля Эмболо в "Монако" уже длительное время остается неопределенным. Швейцарский нападающий явно счастлив в клубе из Княжества, однако его контракт с "монегасками" истекает в конце следующего сезона.
Ранее в этом сезоне Эмболо выражал желание продлить контракт с "Монако", и с тех пор он успел наладить отличное взаимодействие как на поле, так и вне его с новым форвардом команды Микой Биеретом. В то же время Monaco-Matin сообщает, что "Монако" не планирует продлевать контракт со швейцарцем, который истекает в конце следующего сезона.
Впрочем, это не обязательно означает, что Эмболо покинет клуб уже этим летом – он счастлив в команде, поэтому вполне может остаться еще на год.
Добавим, что в этом сезоне на счету Эмболо 7 голов и 9 ассистов в 42-х матчах за "Монако" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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