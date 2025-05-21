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Плей-офф Лиги 1. Метц – Реймс 1:1. И кто здесь представляет элиту?

Франция

Реймс с трудом взял ничью на выезде

Плей-офф Лиги 1. Метц – Реймс 1:1. И кто здесь представляет элиту?

Фото: Stade de Reims

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Плей-офф за место в Лиге 1

1-я игра. Мец, Стад Сен-Симфорьен

Метц – Реймс 1:1

Голы: Юдоль 38 – Кипре 52

Метц: Си – Юдоль, Мбула, Сане, Куао – Бокеле (Диалло, 75), Деминге (Джаллоу, 83), Стамбули, ван дер Керкхоф (Гуйе, 75) – Сабали (Туре, 83), Эн

Реймс: Диуф – Акиеме, Кипре, Окуму, Секине – Накамура, Атангана (Коне, 46), Гбане, Патрик (Диаките, 46) – Тиа (Москардо, 62), Сиебатшо (Ибрагим, 72)

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