Франция
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Плей-офф Лиги 1. Метц – Реймс 1:1. И кто здесь представляет элиту?
Реймс с трудом взял ничью на выезде
Фото: Stade de Reims
Плей-офф за место в Лиге 1
1-я игра. Мец, Стад Сен-Симфорьен
Метц – Реймс 1:1
Голы: Юдоль 38 – Кипре 52
Метц: Си – Юдоль, Мбула, Сане, Куао – Бокеле (Диалло, 75), Деминге (Джаллоу, 83), Стамбули, ван дер Керкхоф (Гуйе, 75) – Сабали (Туре, 83), Эн
Реймс: Диуф – Акиеме, Кипре, Окуму, Секине – Накамура, Атангана (Коне, 46), Гбане, Патрик (Диаките, 46) – Тиа (Москардо, 62), Сиебатшо (Ибрагим, 72)
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