ПСЖ хочет подписать одного из крупнейших талантов Южной Америки

Как сообщает издание Fichajes, парижане сделали решительный шаг, чтобы обеспечить себе одного из самых перспективных талантов южноамериканского футбола – Франко Мастантуоно. 17-летний полузащитник "Ривер Плейт" уже давно привлек внимание нескольких европейских грандов, и теперь "Пари Сен-Жермен" присоединяется к борьбе за него, намереваясь опередить "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Интер".

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Луис Энрике одобрил эту инициативу, рассматривая аргентинца как потенциальное усиление атаки в процессе перестройки состава. В Париже планируют вводить Мастантуоно постепенно, рядом с такими игроками, как Кварацхелия, Дембеле, Барколя и молодой Дезире Дуэ. К тому же спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш уже установил контакт с окружением игрока, чтобы оценить реальность сделки.

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В "Ривер Плейт" не намерены вести переговоры, если не будет активирована клаусула, которая составляет 45 миллионов евро. Руководство клуба из Буэнос-Айреса четко дало понять, что они отпустят полузащитника только при этом условии. Сам футболист не спешит и осторожно выбирает момент, когда сделать шаг в Европу.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 7 голов и 4 ассиста в 18 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.