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Звездный нападающий ПСЖ - о Золотом мяче: Есть более важные вещи, чем индивидуальные награды

Франция

Футболист удивил всех своим ответом

Звездный нападающий ПСЖ - о Золотом мяче: Есть более важные вещи, чем индивидуальные награды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле высказался о своих шансах на получение Золотого мяча.

"Когда ты играешь за "ПСЖ", есть более важные вещи, чем индивидуальные награды. В этом году я впервые сыграю в финале Лиги чемпионов, и я хочу наслаждаться этим моментом. Все в клубе хотят победить, мы хотим выиграть все трофеи в этом сезоне. Надо мной часто шутят из-за Золотого мяча, но, если серьезно, то прежде всего я думаю о команде, а потом о себе. "ПСЖ" никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и это то, что действительно важно".

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Недавно стало известно, что церемония вручения Золотого мяча 2025 года состоится 22-го сентября. Узнайте, где именно в этом году состоится вручение самой престижной индивидуальной футбольной награды.

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Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
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