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Звездный нападающий ПСЖ - о Золотом мяче: Есть более важные вещи, чем индивидуальные награды
Футболист удивил всех своим ответом
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле высказался о своих шансах на получение Золотого мяча.
"Когда ты играешь за "ПСЖ", есть более важные вещи, чем индивидуальные награды. В этом году я впервые сыграю в финале Лиги чемпионов, и я хочу наслаждаться этим моментом. Все в клубе хотят победить, мы хотим выиграть все трофеи в этом сезоне. Надо мной часто шутят из-за Золотого мяча, но, если серьезно, то прежде всего я думаю о команде, а потом о себе. "ПСЖ" никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и это то, что действительно важно".
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Недавно стало известно, что церемония вручения Золотого мяча 2025 года состоится 22-го сентября. Узнайте, где именно в этом году состоится вручение самой престижной индивидуальной футбольной награды.
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