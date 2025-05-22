Звездный нападающий ПСЖ - о Золотом мяче: Есть более важные вещи, чем индивидуальные награды

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле высказался о своих шансах на получение Золотого мяча.

"Когда ты играешь за "ПСЖ", есть более важные вещи, чем индивидуальные награды. В этом году я впервые сыграю в финале Лиги чемпионов, и я хочу наслаждаться этим моментом. Все в клубе хотят победить, мы хотим выиграть все трофеи в этом сезоне. Надо мной часто шутят из-за Золотого мяча, но, если серьезно, то прежде всего я думаю о команде, а потом о себе. "ПСЖ" никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и это то, что действительно важно".