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Прокуратура требует условный срок для бывшей звезды Монако

Франция

А также штраф

Прокуратура требует условный срок для бывшей звезды Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду 34-летний Виссам Бен Йеддер предстал перед судом по обвинению в психологическом насилии над женой (пара сейчас находится в процессе развода).

Как сообщает L'Équipe, прокуратура требует для бывшего игрока сборной Франции штраф в 100 000 евро и восемь месяцев условного заключения. Сам Бен Йеддер отрицает эти обвинения, а его адвокаты призывают к оправданию. Суд отложил принятие решения до 3 сентября.

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В ноябре Бен Йеддер уже был приговорен к двухлетнему условному сроку за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения. Футболист оспаривает это решение в апелляционном порядке. Несмотря на судебные дела, к игроку сохранялся интерес со стороны европейских клубов. Его связывали с возможными переходами в "Монпелье" и итальянскую "Венецию", но в марте экс-игрок "Монако" подписал контракт с иранским клубом "Сепахан".

Напомним, что нападающий в течение карьеры выступал за "Монако", "Севилью" и "Тулузу".

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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