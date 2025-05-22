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Работает с 2022 года. ПСЖ достиг нового соглашения со стратегическим советником

Франция

До 2030 года

Работает с 2022 года. ПСЖ достиг нового соглашения со стратегическим советником

Фото: en.psg.fr

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"ПСЖ" достиг нового соглашения со стратегическим советником.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что французский гранд достиг принципиального соглашения с Луис Кампом по новому соглашению!

"Спортивный советник, проделавший огромную работу с Насером Аль-Хелаифи и Луисом Энрике, останется в ПСЖ", - сообщил Романо.

Также Романо опроверг переговоры советника с "Манчестер Юнайтед".

"Всегда отдавал приоритет ПСЖ; никогда не вел переговоров с "Манчестер Юнайтед"", - написал инсайдер.

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Луис Кампос работает в ПСЖ с июля 2022 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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