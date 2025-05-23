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Игрок французского клуба был отстранен от футбола из-за положительного результата теста на психотропные вещества
Клуб не будет продлевать контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание L'Equipe, нападающий "Анже" Ибрагима Ниане получил двухлетнюю дисквалификацию от Французского агентства по борьбе с допингом (AFLD) после положительного теста на экстази, который, вероятно, датируется маем 2023 года. Игрок не смог объяснить обстоятельства употребления препарата перед агентством.
Санкция не могла быть более длительной, поскольку это психотропное средство относится к "менее серьезным" веществам, входящим в список специально определенных. Решение было принято на заседании AFLD 31 марта. С этой даты Ниане в течение двух лет запрещено участвовать в соревнованиях в любой роли, а также в любой деятельности, включая тренировки, сборы или показательные выступления.
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Клуб, как и сам игрок, был уведомлен о санкции в конце апреля. В клубе заявили, что были удивлены тем, кто именно из футболистов попал под действие наказания, учитывая его религиозность. Контракт нападающего завершается в июне. Сейчас он уже вернулся в Сенегал, и "Анже" не намерен продолжать с ним сотрудничество.
Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 3 гола и 1 ассист в 27 матчах за "Анже" во всех турнирах.
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