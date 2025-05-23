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Кварацхелия назвал имя самого сложного защитника, с которым пересекался на поле
Это - Трент Александер-Арнольд
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "ПСЖ" Хвича Кварацхелия назвал самого сложного защитника среди тех, с кем пересекался на футбольном поле.
"Самый сложный защитник, с которым я сталкивался? Это - Трент Александер-Арнольд, он очень хороший игрок. Я не могу назвать много, но из тех, с кем я играл в Париже, самым сложным был Трент", - рассказал Кварацхелия.
Добавим, что Трент Александер-Арнольд за "Ливерпуль" в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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