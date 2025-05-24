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ПСЖ - Реймс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Франции
ПСЖ - Реймс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.25 ⋊ Кубок Франции на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Кубка Франции этого года "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Реймсом", который рискует вылететь в Лигу 2 по итогам сезона в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике будет стараться защитить титул победителей Кубка Франции и сохранить свои шансы на завоевание требла в этом сезоне, которые довольно-таки высоки.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в субботу, 24-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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