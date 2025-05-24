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Один из руководителей заключит новое соглашение с ПСЖ
Наконец-то подобрал правильную стратегию
Спортивный советник Луиш Кампуш продлил контракт с "ПСЖ".
Французский клуб и португальский менеджер продолжат сотрудничество. Стороны достигли соглашения и ожидается, что объявление пролонгации контракта состоится до финала Лиги чемпионов.
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Таким образом, спортивный советник "ПСЖ" продлит свою миссию во главе спортивного сектора в течение следующих лет. Напомним, что Кампуш был напрямую связан с переездом в Париж таких игроков, как Месси, Неймар и Мбаппе.
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