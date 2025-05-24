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Вингер Барселоны близок к переходу в чемпионат Франции, - Романо

Франция

Реабилитирует карьеру?

Вингер Барселоны близок к переходу в чемпионат Франции, - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" близок к переходу в чемпионат Франции.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Монако" близок к заключению сделки по подписанию Ансу Фати из "Барселоны".

Футболист готов к переезду, соглашение почти достигнуто.

"Соглашение почти достигнуто, Ансу настроен на переход, переговоры между клубами продолжаются", - сообщил инсайдер.

К слову, это уже не первая аренда Фати. В сезоне 2023/24 вингер выступал за английский "Брайтон".

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В этом сезоне Ансу Фати сыграл 11 матчей за "Барселону", в которых результативными действиями не отметчался.

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Барселона Монако Ансу Фати
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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