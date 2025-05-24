Кубок Франции. ПСЖ - Реймс 3:0. Очередной трофей для команды Луиса Энрике

"Пари Сен-Жермен", как и ожидалось, завоевал трофей Кубка Франции в этом сезоне, защитив этот титул. Трех голов в первом тайме вполне хватило для того, чтобы команда Луиса Энрике отпраздновала победу на "Стад де Франс".

Номинальные хозяева этого поединка продемонстрировали тотальную доминацию на поле, полностью уничтожив своего соперника еще в первой половине матча. "ПСЖ" владел мячом большинство времени и контролировал игру, постоянно генерируя очень острые моменты у ворот "Реймса". Первый гол случился уже на 16-й минуте, когда во время стремительного контрвыпада Дезире Дуэ отдал вертикальную разрезную передачу на Брэдли Барколя, а тот отправил мяч точно в угол ворот Еванна Диуфа. Через несколько минут после этого Дуэ снова ассистировал на Барколя, который оформил дубль. На этот раз Дезире оказался уже на правом фланге, откуда он выполнил прострел, а Брэдли оставалось лишь точно отправить мяч в пустые ворота.

"ПСЖ" играл очень спокойно и очень качественно, полностью контролируя ход событий на поле. Атак у подопечных Луиса Энрике хватало, но в первые 45 минут удалось забить лишь трижды. Третий гол на 43-й минуте забил Ашараф Хакими, который откликнулся на заброс от Барколя с левого угла штрафной площадки в направлении дальней стойки. Марокканец удачно замкнул этот навес и еще тогда, пожалуй, снял все вопросы относительно того, кто в этом году станет победителем Кубка Франции.

На второй тайм в составе "Реймса" вышли три свежих игрока, но это стоило воспринимать не как попытку что-то изменить, а как возможность провести ротацию накануне матча за выживание в Лиге 1 против "Метца". Да, это может звучать крайне странно, но "красно-белым" вряд ли удалось бы отыграть три гола, а вот возможность остаться в высшем дивизионе является более приоритетной целью для команды. "ПСЖ" нужно было лишь дожимать оппонента, что и происходило по игре, хотя конвертировать бешеное преимущество в голы парижанам не удалось, в частности из-за сейвов вратаря "Реймса", их надежной игры в обороне и плохой реализации моментов "красно-синих", над которой им необходимо поработать в ближайшее время.

Были моменты и у Усмана Дембеле, но ему не удалось отличиться ни в первом тайме, ни во втором тайме, хотя он очень старался делать все правильно. В этот вечер главному бомбардиру "ПСЖ" этого сезона просто не везло.

"ПСЖ" абсолютно заслуженно стал 16-кратным обладателем Кубка Франции, за что можно похвалить Луиса Энрике и его команду. Прогресс парижан в последних двух сезонах теперь не остается незамеченным. "Реймс" тоже провел отличную кампанию, хоть путь к этому финалу был нелегким, но им есть чем гордиться, несмотря на поражение.

Как и в прошлом сезоне, "Пари Сен-Жермен" под управлением Луиса Энрике оформил требл на национальной арене. Теперь на "красно-синих" ждет последний и очень важный матч сезона — финал Лиги чемпионов против "Интера", который состоится ровно через неделю, 31-го мая, в котором парижане смогут завоевать общепризнанный золотой хет-трик. А "Реймс" в это время будет готовиться ко второму поединку с "Метцом" в плей-офф за право играть в Лиге 1 в сезоне 2025/26.

Финал Кубка Франции, 2024/25

Стадион: "Стад де Франс" (Париж)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"ПСЖ" — "Реймс" 3:0

Голы: Барколя (16, 19), Хакими (43)

"ПСЖ": Сафонов — Мендеш (Л. Эрнандес, 61), Пачо (Беральдо, 61), Маркиньос, Хакими — Руис, Витинья (Заир-Эмери, 71), Невеш (Маюлу, 71) — Барколя, Дембеле, Дуэ (Рамуш, 71)

"Реймс": Диуф — Акиеме, Кипре, Окуму (Москардо, 46), Хироки — Накамура (Диакон, 63), Гбане, Коне (Патрик, 74), Атангана Эдоа, Ито (Тиа, 46)— Сибачо (Диаките, 46)

Предупреждения: нет