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ПСЖ обновил рекорд по количеству выигранных Кубков Франции

Франция

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ПСЖ обновил рекорд по количеству выигранных Кубков Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В финале национального кубка парижане разгромили "Реймс" (3:0). "Принцы" завоевали 16-й трофей турнира и обновили рекорд соревнования, который сами и установили год назад. С 2015-го столичный клуб выиграл половину Кубков Франции из своей коллекции.

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Для "красно-синих" это был 21-й финал и это также достижение №1. Ранее рекорд принадлежал "Марселю" (19). По 10 решающих поединков в турнире провели "Сент-Этьен", "Монако", "Бордо" и "Нант".

Для "Реймса" это был первый финал после сезона 1976/77 и четвертый в истории.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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