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Европейские клубы хотят приобрести Арно Калимуэндо
Нападающий перерос Лигу 1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" Леверкузен и "Ньюкасл" претендуют на нападающего Арно Калимуэндо.
Нападающий "Ренна" Арно Калимуэндо, который уже был близок к тому, чтобы покинуть клуб прошлым летом, похоже, снова будет в эпицентре внимания команд из других чемпионатов. Хотя у француза еще два года действующего контракта с красно-черными, английский клуб готов заплатить большую сумму за выкуп его контракта.
В этом сезоне Арно провел 33 игры за "Ренн", забив 17 мячей, что сделало его третьим лучшим бомбардиром Лиги 1.
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