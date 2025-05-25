  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Европейские клубы хотят приобрести Арно Калимуэндо

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Европейские клубы хотят приобрести Арно Калимуэндо

Франция

Нападающий перерос Лигу 1

Европейские клубы хотят приобрести Арно Калимуэндо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" Леверкузен и "Ньюкасл" претендуют на нападающего Арно Калимуэндо.

Нападающий "Ренна" Арно Калимуэндо, который уже был близок к тому, чтобы покинуть клуб прошлым летом, похоже, снова будет в эпицентре внимания команд из других чемпионатов. Хотя у француза еще два года действующего контракта с красно-черными, английский клуб готов заплатить большую сумму за выкуп его контракта.

Читайте такжеКлуб Яремчука подписал 35-летнего француза. Недавно он играл в России

В этом сезоне Арно провел 33 игры за "Ренн", забив 17 мячей, что сделало его третьим лучшим бомбардиром Лиги 1.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ обновил рекорд по количеству выигранных Кубков Франции
yellow-arrow
Кубок Франции. ПСЖ - Реймс 3:0. Очередной трофей для команды Луиса Энрике
yellow-arrow
ПСЖ - Реймс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Франции
Байер (Леверкузен) Лига 1 Ренн Ньюкасл Арно Калимуэндо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L’équipe
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости