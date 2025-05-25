Европейские клубы хотят приобрести Арно Калимуэндо

"Байер" Леверкузен и "Ньюкасл" претендуют на нападающего Арно Калимуэндо.

Нападающий "Ренна" Арно Калимуэндо, который уже был близок к тому, чтобы покинуть клуб прошлым летом, похоже, снова будет в эпицентре внимания команд из других чемпионатов. Хотя у француза еще два года действующего контракта с красно-черными, английский клуб готов заплатить большую сумму за выкуп его контракта.

В этом сезоне Арно провел 33 игры за "Ренн", забив 17 мячей, что сделало его третьим лучшим бомбардиром Лиги 1.