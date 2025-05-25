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Все решилось в первом тайме. ПСЖ – Реймс 3:0. Видео голов и обзор финала Кубка Франции
Баркола оформил хет-трик результативных действий
Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном матче Кубка Франции действующий чемпион Лиги 1 встречался против претендента на вылет из чемпионата Франции. ПСЖ без проблем разобрался с "Реймсом" еще в первом тайме. В частности, Брэдли Баркола оформил дубль, а потом еще и записал в свой актив ассист. Андердог сумел только однажды пробить в створ.
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Кубок Франции, финал
ПСЖ – Реймс 3:0
Голы: Баркола 16, 19, Хакими 43
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