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Талантливый нападающий Лиона может продолжить карьеру в английском гранде

Франция

Они присматриваются к его кандидатуре

Талантливый нападающий Лиона может продолжить карьеру в английском гранде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Не секрет, что "Лион" этим летом вынужден продавать своих игроков. Над клубом до сих пор нависает угроза административного понижения в Лигу 2.

Наиболее вероятным является возможный уход Райана Шерки. К нему проявляют интерес клубы со всего континента, в том числе и чемпион Англии "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы также следят за его партнером по команде – Маликом Фофана, сообщает журналист Саша Тавольери.

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Он рассматривается как потенциальная замена для Луиса Диаса, если колумбийский вингер покинет "Ливерпуль" в межсезонье. Впрочем, Фофана пока не является их приоритетной целью.

Добавим, что в сезоне 2024/25 вингер провел 41 матч за "Лион" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Опубликовал: Алексей Полищук
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