Талантливый нападающий Лиона может продолжить карьеру в английском гранде

Не секрет, что "Лион" этим летом вынужден продавать своих игроков. Над клубом до сих пор нависает угроза административного понижения в Лигу 2.

Наиболее вероятным является возможный уход Райана Шерки. К нему проявляют интерес клубы со всего континента, в том числе и чемпион Англии "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы также следят за его партнером по команде – Маликом Фофана, сообщает журналист Саша Тавольери.

Читайте также Манчестер Юнайтед включился в борьбу за звезду Лиона

Он рассматривается как потенциальная замена для Луиса Диаса, если колумбийский вингер покинет "Ливерпуль" в межсезонье. Впрочем, Фофана пока не является их приоритетной целью.

Добавим, что в сезоне 2024/25 вингер провел 41 матч за "Лион" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.