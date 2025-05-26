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Талантливый нападающий Лиона может продолжить карьеру в английском гранде
Они присматриваются к его кандидатуре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не секрет, что "Лион" этим летом вынужден продавать своих игроков. Над клубом до сих пор нависает угроза административного понижения в Лигу 2.
Наиболее вероятным является возможный уход Райана Шерки. К нему проявляют интерес клубы со всего континента, в том числе и чемпион Англии "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы также следят за его партнером по команде – Маликом Фофана, сообщает журналист Саша Тавольери.
Он рассматривается как потенциальная замена для Луиса Диаса, если колумбийский вингер покинет "Ливерпуль" в межсезонье. Впрочем, Фофана пока не является их приоритетной целью.
Добавим, что в сезоне 2024/25 вингер провел 41 матч за "Лион" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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