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Суд отменил арест 55 миллионов евро на счетах ПСЖ в споре с Мбаппе
Сага, похоже, продолжается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Парижский суд отменил арест 55 миллионов евро со счетов футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", который в прошлом месяце был наложен по инициативе Килиана Мбаппе в рамках финансового спора между ним и его бывшим клубом.
Напомним, что в апреле этого года по решению суда было арестовано 55 миллионов евро - именно такая сумма составляет долг клуба перед Мбаппе. "ПСЖ" требовал отмены этого решения, считая его необоснованным.
Добавим, что "ПСЖ" утверждает, что обе стороны заключили устное соглашение, согласно которому Мбаппе должен был уйти без компенсации за трансфер, отказавшись от части сумм, причитающихся ему в конце контракта.
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