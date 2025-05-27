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Французский клуб получил временный запрет на трансферы из-за долга в размере 2000 евро

Франция

Клуб уже ответил на это

Французский клуб получил временный запрет на трансферы из-за долга в размере 2000 евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лион" был внесен в список клубов от ФИФА с ограничениями на регистрацию игроков из-за неуплаченного трансферного долга, сообщает L'Équipe. В списке указаны клубы, которым временно запрещено регистрировать новых игроков из-за различных нарушений, таких как финансовые споры или нарушения регламента.

ФИФА временно запретила "Лиону" регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон, то есть клуб не сможет подписывать новичков до января 2027 года. Как отмечает источник, санкции наложены из-за задолженности в 2000 евро, что соответствует остатку неуплаченных трансферных комиссий.

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Клуб из Лиги 1, который принадлежит Джону Текстору, получил уведомление о запрете одновременно с его публикацией на официальном сайте списка запретов ФИФА. Однако "Лион" сообщил L'Équipe в понедельник вечером, что уже урегулировал ситуацию и погасил долг.

"В последние недели мы пересматривали определенные внутренние процедуры, и этот вопрос был одним из них", – заявили в клубе.

Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Лион" занял шестое место в турнирной таблице Лиги 1.

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Франция ФИФА Лион Лига 1 Джон Текстор
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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