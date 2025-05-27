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Новичок французской Лиги 1 заинтересован в трансфере одноклубника Миколенко

Франция

Свободным агентом

Новичок французской Лиги 1 заинтересован в трансфере одноклубника Миколенко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Foot Mercato, футбольный клуб "Париж" готовит амбициозный ход – подписание полузащитника "Эвертона" Идриссы Гуйе. 35-летний сенегалец может стать свободным агентом уже этим летом, ведь в прошлом году "Эвертон" воспользовался опцией продления контракта до июня 2025-го.

"Париж", который получил повышение в классе и вышел в Лигу 1, готовится к масштабному усилению состава в летнее трансферное окно. По информации СМИ, новые владельцы клуба – семья Арно, самая богатая во Франции – выделили 80 миллионов евро на усиление команды игроками с опытом выступлений в первом дивизионе.

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Учитывая свой опыт, Гуйе может добавить команде стабильности и жесткости в центре поля. К тому же для сенегальца это будет знакомая среда, ведь с 2019 по 2022 год он выступал за "Пари Сен-Жермен", а затем вернулся в "Эвертон". Пока что английский клуб официально не объявил, останется ли Гуйе в команде на следующий сезон.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гуйе провел 40 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, отдав 3 ассиста.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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