Французский клуб разрешил своей звезде провести переговоры с другими командами 

Нападающий "Ренна" Арно Калимуэндо перешел в команду из "Пари Сен-Жермен" в 2022 году за 25 миллионов евро. С тех пор он спокойно и стабильно демонстрировал хорошие результаты в Лиге 1, оставаясь вне поля зрения широкой публики, но, похоже, этот сезон станет для него последним в составе клуба.

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Как сообщает L'Équipe, интерес к Калимуэндо проявляют "Байер" и "Ньюкасл". Его контракт с бретонским клубом действует до лета 2027 года, однако он уже получил разрешение на переговоры с потенциальными покупателями.

"Он один из игроков, который имел много контактов еще в январе. Мы разрешили ему вести переговоры с другими клубами", – сказал президент "Ренна" Арно Пуй.

Известно, что "Ренн" надеется выручить за нападающего более 30 миллионов евро, что позволит получить прибыль с трансфера трехлетней давности.

Добавим, что в сезоне 2024/25 француз провел 34 матча за "Ренн" во всех турнирах забив 18 голов и отдав 4 ассиста.