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Легенда Баварии подал официальное предложение о приобретении французского клуба

Франция

С инвесторами, конечно

Легенда Баварии подал официальное предложение о приобретении французского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок и генеральный директор "Баварии" Оливер Кан подал официальное предложение о приобретении французского клуба "Бордо", об этом сообщает Sud-Ouest.

Экс-вратарь сборной Германии вместе с группой инвесторов подал в суд "план передачи" – документ, который рассматривают назначенные судом администраторы и юридические представители, занимающиеся урегулированием финансового кризиса в клубе. Подача документа состоялась накануне ключевого слушания в Торговом суде, где нынешнее руководство "Бордо" должно представить свой план по спасению клуба.

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В феврале Кан посетил Бордо, где 21-го числа встретился с местными политиками. С тех пор он публично почти не появлялся, сосредоточившись на изучении дел клуба. Его цель – вытеснить нынешнего владельца Жерара Лопеса, руководство которого привело к двум подряд понижениям в классе и глубокому финансовому кризису клуба.

Слушание, запланированное на вечер вторника, может быть перенесено, если судья сочтет предложение Кана достаточно серьезным, чтобы заслуживать более детального рассмотрения. Согласно французскому коммерческому законодательству, в таком случае слушание отложили бы минимум на две недели – до 10 июня или позже. Решающую роль в судьбе "Бордо" отыграют главный кредитор клуба – инвестиционная компания Fortress Investment Group, а также местные власти.

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"Бордо" – это шестикратный чемпион Франции и финалист Кубка УЕФА 1996 года, который сейчас выступает в четвертом дивизионе французского футбола, после двух административных понижений в классе за три года. В завершившемся сезоне клуб занял четвертое место в группе B и не смог выйти в высшую лигу, уступив "Стад Бриошен".

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Франция Оливер Кан Бордо
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Источник:
Sud Ouest
Опубликовал: Алексей Полищук
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