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С французского клуба был снят запрет на трансферы

Франция

Урегулировали долг

С французского клуба был снят запрет на трансферы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание L'Équipe, ФИФА сняла трансферный запрет с "Лиона", который действовал до января 2027 года после того, как "ткачи" урегулировали задолженность за трансфер.

В понедельник "Лион" попал в список клубов с запретом на регистрацию новых игроков – это перечень команд, которым временно запрещено подписывать футболистов из-за различных нарушений, в том числе финансовых споров или нарушения регламента. Однако запрет был снят, поскольку "Лион" погасил долг.

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По информации источника, французский клуб должен был выплатить нидерландскому "Херенвену" задолженность в размере 2238,36 евро – это проценты за трансферную сумму в 11 миллионов евро, уплаченную за Амина Сарра, который присоединился к "Лиону" в январе 2023 года.

Швед успел провести 18 матчей за "Лион" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Последние два сезона он провел в аренде – сначала в "Вольфсбурге", а затем в "Вероне", которая и выкупила его за 3,5 миллиона евро.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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