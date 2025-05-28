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Зинедин Зидан остается заинтересованным в должности тренера сборной Франции
Мечта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Зинедин Зидан дал самый четкий намек на то, что он до сих пор намерен возглавить сборную Франции после Дидье Дешама, который покинет свой пост после Чемпионата мира 2026 года в Америке.
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Учитывая статус Зидана как одного из величайших французских футболистов всех времен, а также его успешный опыт в "Реале", именно он остается главным кандидатом на пост тренера сборной с 2026 года и в дальнейшем. Впрочем, Зидан воздерживается от активных заявлений из-за уважения к Дешаму.
"Конечно, это моя мечта. Я с нетерпением жду этого. Но я всегда уважал футбол и людей, поэтому сейчас точно не подходящее время для этих разговоров. Однако когда оно наступит и появится такая возможность, то я сделаю это с большим удовольствием", – сказал Зидан.
Напомним, что за сборную Франции Зидан провел 108 матчей, забив 31 гол и отдав 29 ассистов.
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