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Зинедин Зидан остается заинтересованным в должности тренера сборной Франции

Франция

Мечта

Зинедин Зидан остается заинтересованным в должности тренера сборной Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Зинедин Зидан дал самый четкий намек на то, что он до сих пор намерен возглавить сборную Франции после Дидье Дешама, который покинет свой пост после Чемпионата мира 2026 года в Америке.

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Учитывая статус Зидана как одного из величайших французских футболистов всех времен, а также его успешный опыт в "Реале", именно он остается главным кандидатом на пост тренера сборной с 2026 года и в дальнейшем. Впрочем, Зидан воздерживается от активных заявлений из-за уважения к Дешаму.

"Конечно, это моя мечта. Я с нетерпением жду этого. Но я всегда уважал футбол и людей, поэтому сейчас точно не подходящее время для этих разговоров. Однако когда оно наступит и появится такая возможность, то я сделаю это с большим удовольствием", – сказал Зидан.

Напомним, что за сборную Франции Зидан провел 108 матчей, забив 31 гол и отдав 29 ассистов.

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Франция Дидье Дешам Зинедин Зидан
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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