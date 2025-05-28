Ренн могут покинуть 19 игроков

Этим летом "Ренн" ожидает значительные изменения, поскольку, по информации Foot Mercato, руководство клуба планирует расстаться аж с 19 игроками.

Прошлым летом и во время январского трансферного окна "Ренн" значительно потратился на новых футболистов, однако большинство из них не оправдали ожиданий.

Поэтому клуб хочет уволить как можно больше игроков из зарплатной ведомости. Ожидается, что "Ренн" может покинуть Арно Калимуендо, которым, по слухам, интересуется "Ньюкасл Юнайтед". Также среди потенциальных кандидатов на уход называют Адриена Трюффера и Лоренца Ассиньону.