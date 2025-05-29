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Президент французского клуба покинет свой пост

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Может продолжить работу в Италии

Президент французского клуба покинет свой пост

Фото - www.lequipe.fr

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Президент "Тулузы" Демьен Комолли объявил, что покидает свой пост. Он сообщил персоналу в среду, что больше не будет возглавлять клуб Лиги 1, к которому присоединился в 2020 году после того, как "Тулузу" приобрела инвестиционная компания RedBird Capital Partners.

Во время президентства Комолли "Тулуза" вернулась в Лигу 1 в 2022 году, а уже в следующем году выиграла Кубок Франции, что дало команде путевку в Лигу Европы. В частности, "Тулуза" тогда победила "Ливерпуль" Юргена Клоппа на групповом этапе турнира.

По информации L'Equipe, функционер привлек внимание "Ювентуса". Клуб из Турина якобы готов предложить Комолли центральную роль в новой структуре управления, где также будет задействован бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини.

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Ювентус (Турин) Тулуза Дамьен Комолли
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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