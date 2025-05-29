Президент французского клуба покинет свой пост

Президент "Тулузы" Демьен Комолли объявил, что покидает свой пост. Он сообщил персоналу в среду, что больше не будет возглавлять клуб Лиги 1, к которому присоединился в 2020 году после того, как "Тулузу" приобрела инвестиционная компания RedBird Capital Partners.

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Le Toulouse Football Club annonce le départ de son Président, Damien Comolli, après près de cinq années à la tête du club.



Cette décision, motivée par une volonté personnelle d’ouvrir un nouveau chapitre professionnel, intervient à l’issue d’un cycle marqué… pic.twitter.com/96o2OtSv17 — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 28, 2025

Во время президентства Комолли "Тулуза" вернулась в Лигу 1 в 2022 году, а уже в следующем году выиграла Кубок Франции, что дало команде путевку в Лигу Европы. В частности, "Тулуза" тогда победила "Ливерпуль" Юргена Клоппа на групповом этапе турнира.

По информации L'Equipe, функционер привлек внимание "Ювентуса". Клуб из Турина якобы готов предложить Комолли центральную роль в новой структуре управления, где также будет задействован бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини.