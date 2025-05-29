Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент лидера ПСЖ высказался о будущем своего клиента
Будет рассматривать другие варианты, если не договорится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с "ПСЖ" действует до июня 2026 года, однако переговоры о его продлении продолжаются уже несколько месяцев.
Агент игрока Энцо Райола заявил, что вратарь сборной Италии не спешит продлевать контракт с "ПСЖ". Несмотря на слухи, он также опроверг интерес со стороны "Интера", но отметил, что они могут рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры.
"Мы все отложили. Возможно, даже из соображений суеверий, учитывая большое количество матчей. Мы не спешим. У нас хорошие отношения с клубом. Джиджо счастлив в Париже, а его контракт действителен до 2026 года.
"Интер"? Всегда приятно, когда большие клубы заинтересованы, но ничего конкретного не поступало. Джиджо счастлив в "ПСЖ". Если мы не достигнем договоренности – будем рассматривать другие варианты, все возможно. Решающим будет проект", – сказал Райола.
Напомним, что Джанлуиджи Доннарумм присоединился к французскому гранду в 2021 году на правах свободного агента из "Милана".
Популярное сейчас
- СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ
- Ман Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- Весь Марсель за Интер: Французские фанаты поддерживают нерадзурри в финале ЛЧ против ПСЖ
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены