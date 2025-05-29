Агент лидера ПСЖ высказался о будущем своего клиента

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с "ПСЖ" действует до июня 2026 года, однако переговоры о его продлении продолжаются уже несколько месяцев.

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Агент игрока Энцо Райола заявил, что вратарь сборной Италии не спешит продлевать контракт с "ПСЖ". Несмотря на слухи, он также опроверг интерес со стороны "Интера", но отметил, что они могут рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры.

"Мы все отложили. Возможно, даже из соображений суеверий, учитывая большое количество матчей. Мы не спешим. У нас хорошие отношения с клубом. Джиджо счастлив в Париже, а его контракт действителен до 2026 года. "Интер"? Всегда приятно, когда большие клубы заинтересованы, но ничего конкретного не поступало. Джиджо счастлив в "ПСЖ". Если мы не достигнем договоренности – будем рассматривать другие варианты, все возможно. Решающим будет проект", – сказал Райола.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумм присоединился к французскому гранду в 2021 году на правах свободного агента из "Милана".