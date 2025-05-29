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Французский клуб заинтересован в трансфере одноклубника Довбика
Присоединяются к борьбе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что "Ланс" еще не назначил нового главного тренера после неожиданного ухода Уилла Стилла, клуб уже работает над формированием состава на следующий сезон.
По информации Foot Mercato, "Ланс" заинтересован в трансфере Сауда Абдуляхмида, который до прошлого лета выступал исключительно в родной Саудовской Аравии, но затем перешел в "Рому", несмотря на интерес со стороны двух клубов Лиги 1 – "Реймса" и "Тулузы". Однако в итальянской столице защитник получил мало игрового времени. В то же время Абдуляхмид вошел в историю, став первым игроком из Саудовской Аравии, который забил в еврокубках – в матче Лиги Европы против "Браги".
Foot Mercato сообщает, что "Рома" планирует отдать футболиста в аренду этим летом. При этом римляне хотят, чтобы он перешел именно в клуб из Лиги 1. "Ланс" очень заинтересован в этом переходе, как и "Тулуза", которая не потеряла интерес к игроку с прошлого сезона.
Добавим, что в сезоне 2024/25 защитник провел 8 матчей за "Рому" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
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